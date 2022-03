Décès de Jean-Pierre Pernaut : l’hommage de Martin Bouygues

Martin Bouygues est le président de groupe Bouygues et propriétaire de TF1. Il a adressé quelques mots pour la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Pour lui, ce qui transparaissait au premier contact, c'était l'authenticité. Il était quelqu'un d'authentique et de très honnête. Cette honnêteté, c'était la marque de fabrique de Jean-Pierre Pernaut. Il a laissé à TF1 une marque importante, notamment sur la structure des journaux. Il a développé et mis au point un concept qui lui plaisait et auquel il croyait. Jean-Pierre Pernaut aimait les Français. Et la population le lui rendait bien. "Je le regrette, c'est quelqu'un qui nous manque et qui va nous manquer beaucoup", confie Martin Bouygues.