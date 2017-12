Décès de Johnny Hallyday : affluence chez les disquaires

Pour des parents endeuillés par la disparition du rocker français, un vinyle est le cadeau idéal pour les fêtes. Cd, dvd, tous les formats et supports se vendent comme des petits pains. Les albums de Johnny Hallyday restent un indispensable pour les discothèques. En 60 ans de carrière, Il a vendu plus de 100 millions d'albums, les ventes devraient vraisemblablement augmenter dans les mois et les années à venir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.