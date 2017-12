Décès de Johnny Hallyday : les Ch'tis regrettent la disparition du chanteur

Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de nombreuses personnes, qui ne sont pas forcément de de fervents fans de Johnny Hallyday, ont encore du mal à réaliser la mort du mythe national. L'émotion et la tristesse ont aussi pris place chez les Ch'tis suite à la soudaine disparition du chanteur d'origine belge. Chacun continue à lui rendre hommage en écoutant ses chansons, jusque dans les rues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.