Décès de Johnny Hallyday : Emmanuel Macron salue un "héros français" qu'on croyait "invincible"

Emmanuel Macron a entamé ce mercredi 6 décembre sa première visite officielle en Algérie. Dès son arrivée, il a réagi au décès de son idole. "C'est la perte, non seulement d'une star, mais d'un être qui était devenu familier", a-t-il confié. Pour le président de la République, Johnny Hallyday fait partie des héros français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.