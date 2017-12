Décès de Johnny Hallyday : la France a perdu son icône du rock

Johnny Hallyday était l'icône du rock à la française. Ses tubes ont accompagné la vie des plus anciens de ses fans pendant plus d'un demi-siècle. Le chanteur a vécu des moments de joie, de présences scéniques uniques et de pressions médiatiques. Il a parfois perdu sa route mais la retrouvera toujours jusque dans la nuit de mardi 5 décembre 2017 à mercredi 6 décembre 2017. Retour sur les grands événements de la vie et de la carrière de Johnny Hallyday. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.