Décès de Johnny Hallyday : les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux

Sur Facebook comme sur Twitter, fans, artistes, sportifs et même le Ministère des Armées ont posté un message en mémoire au roi du rock français. Remerciements, déclaration d'amour, souvenirs,... la toile a vu déferler une vague de réactions. Le journaliste Serge Moati, qui n'aimait pas Johnny Hallyday, a même avoué qu'il s'est mis à l'aimer depuis ce matin.