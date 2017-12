Décès de Johnny Hallyday : le monde culturel pleure la disparition du rockeur français

Hugues Aufray, chanteur et un des plus vieux amis du célèbre artiste disparu, estime que "Johnny est mort, mais il ne faut pas être triste aujourd'hui, parce que la vie de Johnny Hallyday a été une réussite absolue". Antoine, ami et fervent fan, Sheila, Laurent Gerra, Claude Lelouch, Daniel Angeli et Line Renaud confient leurs souvenirs sur les moments passés en compagnie du roi du rock français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.