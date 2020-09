Décès de Juliette Gréco : beaucoup d'émotion à Ramatuelle

La disparition de Juliette Gréco provoque une immense tristesse. "Elle était l'élégance et la liberté", a aussitôt réagi Emmanuel Macron. À Ramatuelle (Var), elle avait ses petites habitudes sur le marché même si elle se faisait plus discrète ces derniers temps. Sa disparition laisse un grand vide dans le village. Emus, les habitants se souviennent de leur rencontre avec une grande dame. Ses chansons restent dans toutes les têtes avec un répertoire que tout le monde connaît.