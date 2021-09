Décès de Marthe Mercadier, "reine" du théâtre de boulevard

C'était une grande dame du théâtre qui aimait avant tout fait rire. Marthe Mercadier débute sur les planches à la fin des années 40 et trouve très vite sa place dans le théâtre de boulevard. En 60 ans de carrière, elle jouera plus de 50 pièces, avec comme partenaires, Michel Simon, Michel Serrault ou encore Louis de Funès qu'elle impose dans "La Puce à l'oreille". "Cela fait partie de notre patrimoine" ; "Je regarde aussi la Sainte chérie où elle a joué. C'était une grande actrice. Je l'aimais bien", confient quelques fans. Marthe Mercadier incarne Fanny aux côtés de Micheline Presle dans la série culte des années 60. Au cinéma, elle joua dans 91 films, dont "La nuit est mon royaume" avec Jean Gabin. L'actrice aurait touché à tout. Son énergie semblait inépuisable. En 2014, elle dansait avec les stars. Après une vie joyeuse et bien remplie, elle nous a quittés à 92 ans mercredi.