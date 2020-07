Décès de Mélanie Lemée : vive émotion dans l'Orne

Mélanie Lemée avait quitté La Ferté-Macé (Orne) pour devenir gendarme. Une vocation que la jeune femme poursuivait depuis longtemps. Samedi dernier, elle s'est fait renverser par un conducteur roulant à grande vitesse et sans permis. Un hommage militaire lui a été rendu ce jeudi matin à Mérignac (Gironde), et un autre plus simple dans sa ville natale où l'émotion était vive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.