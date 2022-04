Décès de Michel Bouquet à 96 ans

Jusqu'au bout, le plus important pour Michel Bouquet était de jouer la comédie. Après "Villa Caprice", diffusé en salle l'an dernier, son tout dernier film "Cérémonie secrète" sortira en mois de juin. Dès l'âge de sept ans, au pensionnat, puis à l'adolescence, où il doit travailler pour aider sa mère, Michel Bouquet affronte la dureté de la vie. Le théâtre sera sa belle échappatoire. Secret et discret, il gardera en lui ses blessures de l'enfance. Il y trouvera la force, la roublardise, le génie ou la méchanceté de ses personnages. En 1977, il devient professeur et transmet l'art du travail de la voix et de l'articulation. Au théâtre, il est chez lui, mais le cinéma l'appelle. Dans les années 70, il tourne pour Claude Chabrol, Alain Corneau ou François Truffaut. Une soixantaine de pièces, une centaine de films et téléfilms, sa carrière reste l'une des plus prolifiques et remarquables. Il était l'un de nos plus grands acteurs. Élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, Michel Bouquet s'en est allé rejoindre le paradis des mots. TF1 | Reportage J. Chubilleau, D. Sitbon