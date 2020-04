Décès de Pape Diouf : les réactions à Marseille

Après la disparition de Michel Hidalgo, l'émotion et la tristesse gagnent à nouveau Marseille. L'ancien président de l'OM, Pape Diouf, est décédé à l'âge de 68 ans. Atteint du Covid-19, il était hospitalisé à Dakar, au Sénégal. Les supporters du club pleurent ce mercredi matin une grande figure de la cité phocéenne.