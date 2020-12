Décès de Pierre Cardin, un styliste visionnaire

Celui qui tutoie le siècle, a d'abord tutoyé la gloire. Il a mis le monde de la mode et du design dans ses larges poches de styliste visionnaire. Il a inventé la minijupe, galbé les jambes des femmes de noir et créé pour un monde qui n'existait pas encore. Pierre Cardin est né sous un trait de crayon avant-gardiste. Et pourtant, il préconisait être un couturier de son temps, jamais à contre-temps. "De toute façon, la mode est toujours ridicule avant et après. Et pendant, eh bien, elle est merveilleuse", affirmait-il. Il a créé sa maison de couture en 1950. Il était le premier à dessiner une collection pour les hommes. Pionnier, il a inventé le prêt-à-porter en 1959 pour une mode qu'il voulait démocratique, vendue en grand magasin. Très vite, le couturier qualifié d'homme insatiable, touche-à-tout, se muait en homme d'affaires. Créateur, styliste, designer, producteur... beaucoup de casquettes sous un même nom. Jamais il n'a lâché son atelier du 78 rue du Faubourg Saint-Honoré, là où tout a commencé il y a 70 ans. Et quand l'Académie française lui rendait hommage pour ses 90 printemps, c'était d'un immortel dont on parle encore aujourd'hui.