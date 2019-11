Décès de treize militaires au Mali : l’émotion reste vive dans le village de l'adjudant-chef Julien Carette

Julien Carette a quitté Mazerolles il y a une semaine pour rejoindre le Mali. Cet adjudant-chef fait partie des treize victimes de l'accident d'hélicoptères. Avec son épouse, il vivait dans ce village du Béarn depuis près de quatre ans. Originaire du Nord et âgé de 35 ans, il était père de deux enfants en bas âge. Le choc est immense sur place car tout le monde le connaissait, de près ou de loin. Une cérémonie aura lieu le 3 décembre 2019 pour lui rendre hommage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.