Décès de Valéry Giscard d'Estaing : émotion à Authon, le village où vivaient l'ancien président et son épouse

Valéry Giscard d'Estaing est décédé à l'âge de 94 ans mercredi soir dans sa demeure d'Authon. C'est la Covid qui l'a emporté. L'ancien président avait été hospitalisé à deux reprises ces derniers mois : une fois à Paris et une autre à Tours à la suite d'un problème cardiaque. C'est seulement il y a quelques jours qu'il avait été autorisé à rentrer dans sa propriété familiale du Loir-et-Cher où il a passé les deux confinements aux côtés de son épouse Anne-Aymone Giscard d'Estaing. C'est également à Authon que l'une des filles de Valéry Giscard d'Estaing est enterrée, sur un terrain privé, juste à côté du cimetière. Comme l'ex-chef de l'État le voulait, ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité familiale. "Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir !". Une image devenue culte à la télévision. C'était le 19 mai 1981, neuf jours après sa défaite à l'élection présidentielle.