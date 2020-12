Décès de Valéry Giscard d'Estaing : la tristesse des Auvergnats

Sur la façade de la mairie de Chamalières, les drapeaux français et européen sont en berne. À l'extérieur, un portrait du président et un livre de condoléances ont aussi été installés. Quelques mots et quelques remerciements, en guise d'hommage et de respect. "Valéry Giscard d'Estaing pour moi était un avant-gardiste et un homme brillant", a confié une habitante. À une dizaine de kilomètres, se trouve la petite commune de Chanonat. Le père de Valéry Giscard d'Estaing en a été le maire de 1936 à 1946. Jean-Baptiste habite à une centaine de mètres de là. Chez lui, VGE fait presque partie des photos de famille. Ce retraité estime qu'il faut lui donner un nom de rue, notamment celle de son ancien château. Le 14 juillet 1980, Laurent et une vingtaine d'habitants de la commune étaient invités à assister au défilé parisien. Il se souvient de sa rencontre avec un homme très accessible, ou presque. À Chamalières, une réflexion pourrait être menée avec la métropole pour attribuer le nom de Valéry Giscard d'Estaing au centre nautique de la ville.