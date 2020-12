Décès de Valéry Giscard D'Estaing : l'Auvergne, là où tout a commencé

Valéry Giscard D'Estaing a débuté sa carrière politique en Auvergne. Ses racines auvergnates étaient si importantes pour lui. Cette région peut également dire quelque chose de sa personnalité. En effet, il y a lancé sa course vers l'Elysée. C'est là aussi qu'il a rebondi après son septennat. Entre Valéry Giscard D'Estaing et l'Auvergne, c'est une histoire politique longue de 50 ans et d'abord une histoire de famille. Enfant, il passait ses vacances dans la demeure familiale de Chanonat (Puy-de-Dôme). Un château où il habitera par la suite et où il invitera les caméras de télévision à plusieurs reprises pour immortaliser des scènes de vie. Valéry Giscard D'Estaing a choisi l'Auvergne comme terre politique : conseiller général dès 1956, maire de Chamalières, député, ministre. Élu président, il revient régulièrement dans son fief. L'une de ses obsessions, c'était de désenclaver la région. Une ambition qu'il prolongera après l'Elysée dans son combat pour l'autoroute ou encore avec la création du parc d'attractions Vulcania.