Décès d'Élisabeth II : le déroulement des douze jours de deuil national

Douze jours de deuil national ont commencé pour les Britanniques. C'est le signe que cet événement touche tout le pays. La première ligue anglaise, la première division de football en Grande-Bretagne, a décalé tous les matchs prévus ce week-end. Il n'y a pas de consigne officielle, mais les événements festifs dans les entreprises et les associations ont été annulés. Les grèves des postiers et des cheminots, qui devaient se tenir, ont été annulées. Les écoles, elles, vont rester ouvertes. Des activités en lien avec les commémorations vont être proposées aux élèves. Les magasins seront également ouverts, mais la musique d'ambiance changera. Un environnement calme est recommandé. On ne sait pas encore si le jour des funérailles de la reine sera déclaré férié. La consigne officielle n'a pas encore été donnée. É. STERN