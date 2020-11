Décès du champion de tennis de table, Jacques Secrétin

Jacques Secrétin débute dans l'univers du tennis dans les années 50. Éduqué par son père, il s'épanouit dans une famille de champions. Son premier lot, il l'a gagné quand il avait une dizaine d'années. S'en sont suivis 17 titres de champion, un titre européen et même un sacre mondial en double avec Claude Bergeret en 1977. Celui-ci a été le sommet de sa carrière. Jacques Secrétin était numéro un français pendant près de 20 ans. Jean-Philippe Gatien, le seul champion du monde français en simple, a toujours vu en lui un modèle. Joueur de tennis de table le plus titré à ce jour, Jacques Secrétin aimait s'amuser et se mettre en scène. Aussi doué dans le rôle de sportif que dans celui de comédien, il a même été invité à se produire dans un casino de Las Vegas. Une offre qu'il a refusée pour privilégier la compétition. Il y a quarante ans, il a promis d'être au contact des jeunes et de leur enseigner tout ce qu'il a appris. Il a tenu parole en devenant ambassadeur d'un sport qu'il a toujoursa aimé comme un jeu d'enfant.