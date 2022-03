Décès du compositeur à succès Pierre Papadiamandis

En tout, 55 ans d'amitié et de collaboration pour le compositeur Papadiamandis et Eddy Mitchell. Une fidélité extrêmement rare dans le monde de la musique. Et sur les 200 titres écrits pour monsieur Eddy, par ce compositeur d'origine grecque, il y a eu bon nombre de succès. Ce compositeur talentueux a également travaillé avec d'autres artistes comme Dick Rivers, Michel Delpech, mais aussi avec de grandes stars internationales comme Céline Dion ou comme ici, Ray Charles et Dee Dee Bridgewater. Cet amoureux de la musique s'éteint à 85 ans, laissant Eddy Mitchell orphelin. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, F. Fernandez