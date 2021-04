Décès du prince Philip : pas d'hommage national mais des funérailles privées

Toujours deux pas derrière la reine, le prince Philippe était aimé, adoré, mais il avait aussi son petit caractère. Il savait être autoritaire. Il a enduré les épreuves que la reine a enduré et l'a représentée durant 22 000 événements. Cependant, toute sa vie, le prince Philip a souffert de ne pas avoir eu de titre parce qu'il n'était pas roi. Il était le mari de la reine d'Angleterre. Mais il a tenu bon puisqu'il est resté marié à Elisabeth pendant 73 ans. En hommage à ce grand homme, le Premier ministre britannique a salué sa vie et son travail extraordinaire. Cependant, il n'y aura pas d'hommage national pour dire au revoir au prince Philip, car cela est réservé aux monarques. A la place, il devrait y avoir une cérémonie privée. Mais la reine est très attachée à son mari et c'est un vrai mariage d'amour pas un mariage de raison comme dans les monarchies européennes. Elle pourrait alors insister pour avoir un protocole un peu particulier bien qu'elle ait indiqué vouloir des funérailles très privées.