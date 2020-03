Décès d'une adolescente : l'émotion dans son village à Morsang-sur-Orge

Le décès de Julie, seize ans, suscite beaucoup d'émotion, d'incompréhension, voire de la colère, notamment à Morsang-sur-Orge (Essonne), son village d'origine. La mère de l'adolescente avait expliqué qu'elle avait d'abord eu une petite toux, qui s'est aggravée une semaine plus tard. C'est à l'hôpital Necker à Paris qu'on lui a diagnostiqué une détresse respiratoire, avant d'être emportée par le virus. Comment sa famille a-t-elle réagi ?