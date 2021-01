Décès, espérance de vie, naissances : ce qu’il faut retenir du bilan démographique de l’Insee

D'après le bilan démographique de l'Insee, nous sommes désormais 67,4 millions d'habitants dans le pays en 2020. Une évolution limitée par rapport à l'an dernier. Si on regarde la différence entre les naissances et les décès, le solde est de +82 000 contre +140 000 en 2019. Les effets du Covid-19 sont particulièrement visibles sur le nombre des décès. En effet, 658 000 décès sont enregistrés en 2020, soit une augmentation de 7,3%. L'espérance de vie des femmes est désormais de 85,2 ans et celle des hommes de 79,2 ans. Elles perdront donc cinq mois de vie contre six mois pour les hommes. L'hiver dernier, la grippe a tué 4 000 personnes mais le Covid-19, lui, a fait plus de 60 000 victimes. Selon cette étude, les naissances sont en baisse. Une tendance qui dure depuis six années consécutives. En effet, 740 000 bébés sont nés en 2020 soit 13 000 de moins qu'en 2019. Et on se console en se disant que nous sommes leaders européens devant les Suédois et les Roumains. On se demande désormais si les deux confinements ont donné des idées et vont déclencher un baby boom dans les prochains mois.