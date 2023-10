Décharge sauvage dans son usine : il doit payer la facture

Chaque semaine, il y en a toujours un peu plus. Le patron d'une entreprise de textile est dégoûté. Son terrain est rempli d'immondices. Son usine, en partie inoccupée, est devenu une décharge à ciel ouvert. Derrière le bâtiment, plus de deux tonnes de pneus déversées. Le patron a fait installer des caméras de vidéosurveillance. Sur des images, en pleine journée et en toute tranquillité, des individus vident leur camion. L'entreprise se situe à côté d'une déchèterie. Vidéo à l'appui, le patron a porté plainte. Il a cependant été mis en demeure par la mairie. Celle-ci lui demande de nettoyer rapidement, seul et avec son propre argent. La mairie a refusé notre demande d'interview. Dans la déchèterie voisine, les habitants sont outrés. Certains professionnels sont montrés du doigt. Dans son atelier, Axel tente de trouver une solution, louer des conteneurs, une pelleteuse. Il va organiser prochainement une journée de nettoyage et posera ensuite une barrière pour sécuriser les lieux. Le prix peut-être de la tranquillité. TF1 | Reportage P. Mislanghe, G. Udron