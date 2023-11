Décharge sauvage géante : enfin une enquête

Les plongeurs de la gendarmerie ont passé ces dernières 24 heures à remonter les déchets de la Deûle. Des prélèvements et des fouilles approfondies sont menés dans les alentours d'un site industriel ou 87 000 mètres cubes de déchets s'entassent depuis maintenant sept ans. Nous avons visité cette décharge il y a un an et demi avec le maire qui, à l'époque, était déjà excédé par la situation. Deux entreprises étaient installées pour traiter des déchets de construction. Elles ont depuis été placées en liquidation judiciaire, laissant derrière elles des montagnes de gravats. Malgré plusieurs arrêtés préfectoraux, les gérants n'ont pas fait avancer la situation. L'enquête en cours devra déterminer leurs responsabilités et mesurer la toxicité des polluants pour les sols, mais surtout pour les populations voisines. Pour évacuer tous les déchets et dépolluer le site, les autorités estiment le montant à plus de six millions d'euros. Le parquet de Lille devrait communiquer des avancées de l'enquête dans les toutes prochaines heures. TF1 | Reportage Z. Ajili, P. Humez