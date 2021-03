Décharges sauvages : grande opération nettoyage à Marseille

C'est une grosse opération de nettoyage qu'on retrouve à Marseille (Bouches-du-Rhône). Des meubles, des jouets d'enfants, des gravats de chantier... autant de déchets qui n'ont rien à faire en pleine nature, au début du chemin qui mène aux Calanques. Depuis ce matin, les agents de la ville de Marseille déblaient cette décharge sauvage sous les yeux des riverains choqués. Cette opération coûte une dizaine de milliers d'euros, un fléau dans la cité phocéenne. Cette poubelle à ciel ouvert a grossi en plusieurs mois. Alertée par les associations, la ville a décidé de réagir et d'enquêter directement sur le terrain. Un peu plus loin, une montagne de pneu s'est élevée en quelques semaines. Les bénévoles d'une association de nettoyage ont signalé sur les réseaux sociaux ces décharges pour sensibiliser les Marseillais et demander de l'aide pour nettoyer ces déchets. A l'autre bout de la ville, sur les bords de la rivière de l'Huveaune, zone classée Natura 2000, une autre décharge sauvage jonche depuis de nombreuses années ce chemin sur plusieurs kilomètres.