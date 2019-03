Décharges sauvages : le phénomène s'aggrave

On abandonne n'importe quoi n'importe où. C'est un phénomène que l'on observe dans six communes sur dix, au grand dam des élus locaux. De l'amiante ainsi que des carcasses d'animaux ou de voitures sont autant de décharges sauvages que l'on peut trouver à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Un fléau que l'humoriste Jean-Yves Sayag dénonce depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.