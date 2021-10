Décharges sauvages : un maire de l’Oise en guerre contre le fléau

C’est ce qu’on appelle un retour à l’envoyeur. Dix tonnes de déchets sont déposés dans le jardin d’un contrevenant qui s’en était débarrassé dans la commune. Et à Laigneville (Oise), c’est le maire qui mobilise ses équipes en cas de dépôt sauvage. L’élu poste régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux pour empêcher ces incivilités. Christophe Dietrich a été policier pendant quinze ans. Il n’a rien perdu de ses talents d’enquêteur. "Même quand les gens pensent avoir tout nettoyé, ils laissent quand même des traces. Le crime n’est jamais parfait", explique-t-il. Et ça marche. En six ans, la commune est passée de trois dépôts sauvages par semaine à trois par an. Les habitants soutiennent cette démarche. La réussite du maire de Laigneville a fait des émules. D’autres élus s’inspirent aussi de ses méthodes : vidéosurveillance, enquête et réseaux sociaux. Notons qu’en cas de dépôt sauvage, la loi prévoit une amende de 1 500 euros pour les particuliers et 75 000 euros plus deux ans d’emprisonnement pour les entreprises. Des peines trop peu souvent appliquées pour ces élus qui préfèrent sanctionner eux-mêmes.