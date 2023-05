Déchèterie : n’en jetez plus !

Oubliez le mot déchèterie, bienvenue au Comptoir du Réemploi. Tout ici est pensé pour favoriser le recyclage. Alexis Chopin récupère d'abord tous les objets en état de fonctionner, vraiment tout, pour jeter le moins possible. L'entrepôt ressemble à une caverne d'Ali Baba. "On a reçu une cafetière qui a un petit problème de programmation", cite Alexis. Pour le reste, direction ces zones numérotées. Ici, plus de bennes, tout est aménagé pour faciliter les dépôts. "Les usagers vident directement au sol. C'est beaucoup plus pratique pour les gens qui ont des remorques", explique Benoît Marcault. Un usager affirme également qu'il y a moins de dépôts sauvages. Tous ces matériaux seront recyclés pour réduire de 20% la quantité de déchets à incinérer. Avant de quitter le site, on peut profiter du magasin. C'est une jolie boutique où les objets semblent comme neufs. Une fois triés, nettoyés et réparés, ils sont mis en vente à des prix imbattables. C'est une démarche doublement vertueuse pour le pouvoir d'achat et pour la planète. TF1 | Reportage C. Madronet, C. Sébire