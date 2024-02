Déchets : le casse-tête du tri

Nous n’en avons jamais produits autant. Omniprésents au point de ne même plus les remarquer, les déchets se sont imposés dans notre quotidien. Parvenir à les recycler est un enjeu environnemental de taille. Mais voilà, encore une trop grande partie finit en réalité enfouie ou brûlée. Dans cet incinérateur de la région parisienne, 350 camions déversent chaque jour, du matin au soir, plus de 1 000 tonnes d’ordures. Des sacs-poubelles dans lesquels il ne reste que des déchets peu valorisables… en théorie. Sur les 246 kg d’ordures que chacun d’entre nous jette tous les ans, 35% n’ont rien à faire là et pourraient être mieux valorisés, recyclés. Comment expliquer un tel gâchis ? En réalité, deux régions françaises sont particulièrement de mauvaises élèves en tri : Île-de-France et PACA. Des zones urbaines très denses où majoritairement, les logements sont collectifs. Une grande différence avec le logement individuel, où vous êtes seul responsable de votre tri. Plus on s’écarte des métropoles denses, meilleurs élèves nous sommes. Le gouvernement a pour objectif de baisser drastiquement la production de plastiques d’ici à 2040. La consigne du verre devrait se généraliser dans les supermarchés. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Massiot