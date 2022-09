Déchets : mes bêtes mangent du plastique

Des cartons, du plastique, plusieurs sacs de déchets jetés à l’entrée de son champ. Julien Hindré n’en peut plus. "Y en a marre de voir des déchets au bord des routes", se plaint l’éleveur. Poussés par le vent, ces détritus se retrouvent dans sa parcelle, cachés dans l’herbe. Julien a surtout peur d’y retrouver des canettes en aluminium. "Cette canette-là va passer dans l’outil, va passer dans la remorque et va être lacérée, découpée en petites pièces", explique-t-il. Et les lames de rasoir vont se retrouver dans l’alimentation des bovins. Les vaches ne font pas de différence. Elles ne trient pas leur nourriture. Dans sa carrière, Julien a perdu plusieurs vaches à cause de déchets. Les copeaux de canettes ont lacéré l’estomac de ses animaux. Alexandre Godard, le vétérinaire, connaît bien ce triste phénomène. Ces corps étrangers provoquent la mort de 30 000 bovins chaque année dans le pays. Dans le Finistère, Mireille Bertevas a décidé d’agir. En colère, cette éleveuse a mis en place des panneaux. Avec ces derniers, les détritus sont moins nombreux, mais toujours présents. Donc, avis à la population : les déchets dans leurs poubelles et les vaches seront bien gardées. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens, L. Leray