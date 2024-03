Déchets : un trafic si juteux !

Saviez-vous que vos poubelles pouvaient rapporter des dizaines de millions d’euros à des trafiquants ? À la frontière franco-espagnole, un camion sur trois transportant des déchets serait hors la loi. Ce matin-là, les policiers catalans contrôlent les camions en provenance du Sud de l’Hexagone. Nous sommes à La Jonquera, principal point de passage entre les deux pays. Plus de 10 000 camions passent ici chaque jour. De la terre mélangée à des déchets non déclarée, c’est illégal. Le transporteur risque jusqu’à 30 000 euros d’amende. Mais pour l’instant, ce chauffeur repart libre, en attendant l’ouverture d’une enquête. Pour franchir la frontière, les déchets doivent être déclarés et rejoindre l’Espagne dans un seul but : y être recyclés. Enfouir des détritus non recyclables coûte bien moins cher côté espagnol : 1 000 euros pour un camion de 20 tonnes, contre 5 000 euros côté français. Résultat : des milliers de poubelles françaises ont été enfouies illégalement dans cette décharge, à 200 km de la frontière. Parfois, les trafiquants ne prennent même pas la peine d’enfouir leur butin. Ces déchets, parfois toxiques, finissent par polluer le sol espagnol pendant des décennies. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito