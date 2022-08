Déchetterie : donner au lieu de jeter

Comme dans n'importe quelle déchetterie du pays, les particuliers apportent là tout ce qu'ils ne peuvent pas mettre dans leurs poubelles. À la différence des autres déchets, la zone de réemploi permet d'accueillir toutes sortes d'objets encore utilisables et destinés à une seconde vie. Il y a du mobilier presque neuf qu'un couple a souhaité déposer gratuitement plutôt que de le vendre. C'est une démarche solidaire mais également responsable. Rendues obligatoires par la loi antigaspillage de 2020, les zones de réemploi doivent permettre à terme de limiter les déchets. "Aujourd'hui, on a cent tonnes par an d'objets recyclés, le but c'est d'arriver à 1 000", confie Xavier Parrot. Réservée auparavant aux associations, la nouveauté, c'est que tous ceux qui ont donné peuvent aussi se servir dans la limite de cinq articles. C'est une façon de procéder plébiscitée par certains. Il y a là de quoi se procurer des objets dans presque tous les domaines avec bientôt une matériautech pour tous les petits travaux de la maison. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre