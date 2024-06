Déchetteries : pourquoi des agents sont-ils agressés ?

C'est l'heure de la fermeture dans cette déchetterie. Mais depuis quelques semaines, plus question de laisser un employé partir seul. La dernière agression remonte à mardi dernier. Des individus s'en sont violemment pris aux agents, les visant avec des écrous et des boulons en pleine journée. L'entreprise a porté plainte, mais les agresseurs n'ont pas été retrouvés. Ces violences répétées seraient en fait des représailles. Les vols sont très fréquents et les agents tentent régulièrement de les déjouer. "Ils nous piquent tout ce qui peut être revendu ou réutilisé", affirme un des agents. Sécurité privée, murs d'enceinte en béton, barbelés... pour se protéger, les entreprises dépensent des centaines de milliers d'euros. Mais rien n'arrête les malfaiteurs, prêts à détruire les caméras à la hache. Contactée, la gendarmerie n'a pas répondu à nos sollicitations. Des mesures de sécurité coûteuses pour les déchetteries, mais aussi pour les contribuables. Pour eux, le coût d'enlèvement des ordures ménagères a augmenté. TF1 | Reportage T. Vartanian, F. Gourdin, M. Plouchart