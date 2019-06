Déclaration de revenus 2018 : le compte à rebours a commencé à Lyon

A Lyon, département 69, le compte à rebours a débuté pour déclarer ses revenus 2018. Énormément de gens se sont précipités devant le centre des finances publiques de la ville dans la matinée du 3 juin 2019. Le week-end prolongé qui vient de s'achever n'a pas facilité la tâche des contribuables. De plus, ils pensaient qu'avec l'entrée vigueur du prélèvement à la source en janvier 2019, tout serait plus facile. Mais au final, ces derniers se posent encore beaucoup de questions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.