Déclaration de revenus : des questions et un peu de confusion dans les centres d'impôts

Entre les joies du déconfinement et la préparation des vacances, il ne faut pas oublier de remplir sa déclaration de revenus. Alors que les centres d'impôts ne reçoivent que sur rendez-vous, nombreux sont ceux qui le découvrent en arrivant sur place. À Paris, cette situation agace les contribuables dont la plupart ont besoin d'un coup de pouce pour remplir leur déclaration. En effet, le service minimum tombe mal au moment où le prélèvement à la source pose beaucoup de questions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.