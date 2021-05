Déclaration de revenus : qui ont droit aux crédits d'impôts ?

Il faut savoir en premier lieu qu'on est récompensé quand on est généreux. Une association caritative par exemple, peut déclarer jusqu'à 1 000 euros contre 546 euros auparavant et bénéficier d'une réduction d'impôt. Quant aux propriétaires qui avaient offert le loyer à ses locataires, ils bénéficieront d'un crédit d'impôt équivalent à 50% du loyer offert. Dans le cas d'une personne en télétravail, si elle a acheté un ordinateur suite à une prime de l'employeur, elle est exonérée d'impôt. Toutefois, si le matériel a été acheté via son propre argent, la case "1AK" est à cocher. Une démarche qui n'est pas forcément avantageuse. Enfin, les services à domicile ont droit à l'offre de réduction sur le crédit d'impôt. Cette année, il y a une fleur en plus pour les enfants qui auraient suivi des cours à distance en visio. Effectivement, ce soutien scolaire va compter comme un service à domicile classique.