Déclarations de biens immobiliers : comment expliquer tous ces couacs de l'administration ?

Ce mercredi matin, les propriétaires qui essayaient encore de déclarer leurs biens voyaient s'afficher un message leur indiquant un nouveau report. Les contribuables avaient pourtant plusieurs mois pour remplir ce nouveau formulaire, mais au 30 juin, on n'y comprenait déjà pas grand-chose. Résultat, un premier report. Mais un mois plus tard, toujours aussi difficile d'avoir des informations. Ils ont alors accordé un jour de plus de délais. Là encore ça n'aura pas suffi.