Déclaration des impôts : les agents submergés

Même si le centre des impôts de Lille (Nord) est fermé au public depuis le début de la crise sanitaire, il y a toujours quelques contribuables qui aimeraient bien rencontrer un agent physiquement. Néanmoins, les rendez-vous ne se font que par téléphone et les déclarations en ligne. Il va donc falloir s'y faire. Par ailleurs, il est toujours possible de téléphoner. En ce moment, les agents reçoivent plus de 80 000 appels par jour, soit beaucoup plus que l'année dernière à la même époque. La plupart du temps, c'est simplement pour se sentir accompagné dans la télédéclaration. Quelques changements, cette année, peuvent toutefois perturber les contribuables, notamment pour les crédits d'impôts ou la prime dite MaPrimeRénov'. Mais c'est surtout sur les changements professionnels liés au Covid-19 que les questions se posent. Il ne reste que dix jours pour envoyer la déclaration sous forme de papier, mais sur Internet, il y a un petit sursis. La date limite est entre le 26 mai et le 8 juin, selon le numéro du département.