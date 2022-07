Déclaré mort mais toujours bien vivant !

Quand il a reçu ce courrier, le fils de Michel n'en croyait pas ses yeux. "Chère Madame, Cher Monsieur, nous venons d'apprendre le décès de Michel Sayah. Dans cette épreuve, l'assurance-maladie souhaite vous témoigner son soutien", y était-il écrit. Son père, 58 ans, a été déclaré mort suite au décès d'un homonyme né le même jour que lui et décédé en Israël le mois dernier. Mais Michel, lui, est en pleine forme. Ce qu'il prenait au début pour une blague vire rapidement au cauchemar. Le lendemain, Michel se tourne vers l'assurance-maladie. Au guichet, on lui confirme qu'il est bien décédé aux yeux de l'administration et que sa carte vitale n'était plus valide. Et même pour sa banque, Michel est bel et bien disparu. Cette mésaventure impacte également son travail, Michel est livreur de matériel médical. Sans assurance, il lui est impossible de prendre la route. Soutenu par son avocat, il n'a pas l'intention d'engager des poursuites. Il espère seulement revivre aux yeux de l'administration le plus rapidement possible. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia