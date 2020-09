Déclaré mort par l'administration, Charles Fezard ne perçoit plus sa pension

Depuis le 17 juin, la caisse de retraite de Charles Fezard le considère comme décédé. Aux côtés de son épouse, le retraité de 83 ans doit aujourd'hui prouver qu'il est en vie. Malgré les courriers et les preuves, l'administration reste silencieuse. Le maire a, lui-même, produit un certificat de vie pour tenter de régulariser la situation, mais rien n'a bougé depuis un mois. Pour venir en aide au couple qui doit désormais puiser dans ses économies, la mairie a débloqué 2 000 euros en urgence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.