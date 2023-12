Recette de Noël : déclinaison d’huîtres de Vendée

Nous connaissions l'huître fraîche, nature, mais Marie-France a de l'audace. Pour son entrée de Noël, elle propose une déclinaison d'huîtres en gelées, gratinées et en beignets. Sa liste d'ingrédients est toute aussi originale puisqu'il faut prévoir du saké, du safran, ou encore de l'eau pétillante. Pour préparer l'huître en gelée, première surprise, il faut les sortir de leurs coquilles et les couper comme un tartare. Ensuite, on y ajoute un mélange savoureux de champignon, d'agrumes, de gingembre, un peu d'algues et le fameux saké. Pour gélifier le tout, il faut chauffer de l'agar-agar et attendre qu'il frémisse au moins 30 secondes. Ensuite, c'est au tour de l'huître gratinée, il faut d'abord cuisiner une sauce au safran, puis préparer une sorte de crumble. Les huîtres partent au four, mais les chefs du jour préparent déjà la troisième recette, la plus rapide. Un œuf, et de l'eau pétillante, très fraîche pour apporter de la légèreté. Ils vont ensuite créer un choc thermique dans l'huile pour sortir leurs petits beignets d'huîtres. TF1| Reportage M. Giraud, F. Bourdillon, X. Baumel