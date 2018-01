La décoiffante collection de Christelle Gautier

A Évaillé, la passionnée et appliquée Christelle Gautier coiffe au salon comme à domicile. Lorsqu'on se rend chez elle, on découvre toute l'histoire de son métier. Elle possède un petit musée de la coiffure : des appareils datant de 100 ans y ont leur place. Son rêve serait d'avoir un local et de présenter sa collection. Cette coiffeuse souligne toutefois que le premier outil d'un professionnel de la coiffure, ce sont les doigts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.