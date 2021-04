Décollage de Thomas Pesquet pour l’ISS : les images du show à l’américaine

C'est parti pour 24 heures de vol dans l'espace. À plus de 27 000 km/h, direction l'ISS pour Thomas Pesquet et ses trois coéquipiers. Sur Terre comme à bord, chacun guette la phase délicate : le décrochage du premier et deuxième étage de la fusée. Une étape réussie. Encore quelques secondes de tension et le commandant prend la parole. Quelques heures avant ce succès, l'astronaute français a pu profiter d'un repas de choix, un plateau de fromages interdits dans l'espace à cause des moisissures. À 4 heures ce vendredi matin, les préparatifs commencent. Thomas Pesquet est équipé de sa combinaison. Acclamé aux côtés de ses coéquipiers japonais et américain, Thomas Pesquet s'adresse une ultime fois à sa compagne. Il monte ensuite dans un cortège de voitures, telles des stars hollywoodiennes. Des voitures signées Elon Musk, le créateur de la fusée qui va les mener dans l'espace. Les astronautes rejoignent la capsule à plus de 70 mètres de hauteur. Ils s'installent un à un et attendent deux heures que tout soit contrôlé. À 11h49, Thomas Pesquet quitte, pour six mois, la Terre avec une centaine d'expériences qui l'attend.