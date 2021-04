Décollage vers l'ISS : comment Thomas Pesquet s’est-il entraîné ?

L'année qui vient de s'écouler a été intense pour Thomas Pesquet. Certes, l'homme n'est plus un novice, puisqu'il a déjà passé 196 jours dans l'espace, mais cette fois, il va partir avec un vaisseau américain, celui de SpaceX. En 2016, l'astronaute avait voyagé à bord d'un Soyouz russe. Une technologie et un design datant des années 70. Avec SpaceX, c'est le choc de culture. Le retour sur Terre constitue une autre variante. Les fusées russes atterrissent au sol et ceux des Américains dans l'océan. Il a donc fallu entraîner l'équipage à s'extraire d'une capsule ballottée par les vagues, pas aussi facile que ça en a l'air. Pour le reste, il ne s'agissait que de révisions. Thomas Pesquet a déjà l'expérience d'un premier vol. Par exemple, il s'est déplacé en apesanteur. Une épreuve plus difficile qu'on ne le croit. Comme tout le monde, l'astronaute a dû faire avec l'épidémie et le confinement cette année. Il fait des tests PCR tous les jours, des entraînements en visioconférence et n'a aucune vie sociale.