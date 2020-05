Déconfinement : à l'hôpital Saint-Camille, on redoute l'arrivée de nouveaux patients

Si au plus fort de la crise, il n'y avait que des malades du Covid-19 aux urgences de l'hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). Désormais, le calme y est revenu. En effet, il reste très peu de patients en réanimation. Cependant, les soignants craignent une deuxième vague avec le déconfinement. Ils sont également inquiets quant aux équipements de protection, en particulier les masques qui pourraient manquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.