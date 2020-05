Déconfinement à Lille : c'est le jour J pour la plupart des commerces

À Lille, c'est avec le sourire que certains commerçants ont reçu leurs premiers clients après deux mois de confinement. Dans une librairie de la ville, les mesures de distanciation et l'utilisation de gels hydroalcooliques sont de mise pour se protéger du virus. Dans les rues du Vieux-Lille, les vitrines ont retrouvé leur transparence. Quant aux acheteurs, ils n'ont pas été très nombreux ce lundi. La vie y reprend en effet son cours pas à pas.