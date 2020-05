Déconfinement : à Nancy, les soignants craignent une deuxième vague de coronavirus

Depuis fin février dernier, le service de réanimation de l'hôpital Central de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a accueilli 224 patients. Grâce à une mobilisation exceptionnelle de moyens et de tout le personnel, 80% d'entre eux ont survécu à la maladie. Bien que le service reçoive beaucoup moins de patients aujourd'hui, le déconfinement doit vraiment être progressif pour éviter le pire. Les soignants espèrent que l'expérience les aidera à tenir dans le cas d'une nouvelle vague de coronavirus.