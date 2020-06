Déconfinement : beaucoup de théâtres hésitent à rouvrir leurs portes

Comme l'ensemble des entreprises du spectacle, les théâtres ont été fortement impactés par le confinement. Malgré le feu vert accordé pour leur réouverture, beaucoup d'entre eux, autant les petites que les grandes structures, ne savent pas s'ils vont pouvoir le faire un jour. La mise en place des gestes barrières constitue un véritable casse-tête et pourrait se répercuter sur la rentabilité. Pourtant, les professionnels ont besoin de retrouver de l'argent.