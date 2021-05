Déconfinement : belle ambiance à Lyon

Dans la Villa Florentine, à Lyon (Rhône), c’est le grand retour des nappes tout juste repassées pour l’occasion : une vingtaine de couverts à midi. Le personnel n’avait pas pratiqué depuis sept mois. Dans le Vieux Lyon, chez Le Petit Glouton, les coussins sont de sortie, et en cuisine, c’est le retour des plats chauds. Sur la gazinière, l’emblématique gastronomie lyonnaise : les quenelles. Il n’y a plus qu’à écrire le menu du jour sur les ardoises. La patronne oscille entre deux états d’esprit : "un mélange entre l’excitation et le stress de la reprise". "Mais l’équipe est super motivée (…) On attend les clients avec impatience", affirme-t-elle également. Le déconfinement en terrasse à Lyon, ça s’immortalise parfois en photos. Mohamed est rivé sur son objectif depuis un quart d’heure et ça va durer toute la journée. De son côté, Sandra Elluin n’avait pas rouvert son bistrot depuis le 29 octobre dernier. Ce mercredi matin, son obsession, c’est de surveiller le ciel. Mais à priori, "ça devrait le faire".